Aziz Yıldırım'a kupa sözü

Obradoviç ve öğrencileri bu kez İstanbul'da düzenlenecek Final-Four'da şampiyonluğun bir kez daha eşiğine geldi. Başkan Aziz Yıldırım, maçtan sonra soyunma odasında basketbolcuları kutlarken şampiyonluk sözü aldı.

Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler her sezon büyük yatırımlar yaptıkları basketbol için artık kupa görmeyi arzuluyor. Obradovic ve öğrencileri de kupanın İstanbul'da kalmasını istiyor.

THY Euroleague Play-off turu 3. maçında Panathinaikos Superfoods'u 79 - 61 yenerek 3 - 0'lık seriyle Final Four'a kalan Fenerbahçe'nin Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından gerçekleşen basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

"Panathinaikos'a karşı çok iyi oynadılar. Atina'da çok iyi ve çok zor 2 maç oynadık. 3. maçı kendi sahamızda oynadık, sakin ve normal oynamamız çok önemliydi. İlk yarıda daha iyi oynadığımız çok açıktı. Rakibimiz çok güçlü bir takım. Kaliteli oyuncular ve iyi bir koçları var. İkinci yarıda çok fazla top kaybı yaptık. 4. çeyrekte toparlanmaya başladık ve son çeyrekte maçın kaderi belirlendi. Maçın en büyük problemi 19 top kaybı ve yalnızca 3 top çalma yapmamız. Muhtemelen bu da kendi sahamızda oynarken üzerimizdeki baskıdandır. Bunun üzerine çalışmamız lazım çünkü çok ciddi bir sorun. Bir kez daha oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Müthiştiler. Taraftarlar da harikaydı ve çok güzel bir gece yaşattılar bize.

Panathinaikos'a da Yunanistan Ligi'nde başarılar diliyorum. 3. kez Final Four'a kalırken teşekkür etmemiz gereken birçok isim var. İlk olarak Başkanımız Aziz Yıldırım, yöneticilerimiz, ofiste bizimle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

3-0'lık galibiyetin kendisi için sürpriz olup olmadığı sorulan Obradovic, "Sonucu hiçbir zaman düşünmeden odaklanarak maç maç ilerledik. Bizim için en önemlisi Final Four'a katılmaktı. Bir kulüp ve takım için büyük bir şans bu taraftar. Kendileri bizim için çok büyük bir şans. Buna sahip olmak bir ayrıcalıktır. Kendilerine teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

Darüşşafaka ve Anadolu Efes'in şanslarıyla ilgili olarak sorulan soruya Obradovic, "Bu soru beni ilgilendirmiyor. Ben Fenerbahçe'nin koçuyum" diye konuştu.

Tecrübeli antrenör, Final Four'un İstanbul'da olmasının kendileri için avantaj yaratmayacağını vurgulayarak, "Taraftarlarımıza güveniyoruz. Berlin'de olduğu gibi her yerde bizi destekleyeceklerdir. Hayat tecrübesi çok önemli bir şey. Biz sadece gün ve gün neler yapabileceğimize bakıyoruz. Play-off serisinde Kalinic bu sene çok iyi oynadı. Gerçekçi olmak gerekirse bu sene iniş çıkış yakalayan Kalinic değildi, neredeyse bütün oyuncular, bütün takım yaşadı bunu. Antrenmanlar çok önemli. İdmanlarda nasıllarsa o şekilde oynuyorlar. Örnek olarak James, antrenmanlarda çok iyiydi ve maçta müthiş oynadı. Antrenmanlar maçların aynasıdır" diye konuştu.

PANATHİNAİKOS SUPERFOODS BAŞANTRENÖRÜ PASCUAL: "FENERBAHÇE'YE FİNAL FOUR'DA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'un Başantrenörü Xavi Pascual ise, Fenerbahçe'yi tebrik ederek, "Net bir şekilde 3-0 kazandılar. Bizden daha iyilerdi. Başka bir şey demeye gerek yok. Bu noktaya kadar aslında iyi geldik. Takım kimyamız çok iyiydi. İlk maçta çok iyi başlayıp 16 sayı öne geçmiştik. Fenerbahçe'nin öz güveni bu maçı kaybetmemize neden oldu. Aslında bu seriyi kaybetmemizin en önemli sebebi savunmamızdı. Final Four için Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum ve güzel dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.