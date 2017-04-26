Avrupa’da örneği çok az!

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında yüzde 32 topla oynama oranına sahip olsa da sahadan zaferle ayrıldı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde de bir takımın yüzde 35 topla oynamanın altına düştüğü toplam karşılaşma sayısı 313 olurken, söz konusu bu mücadelelerde bu oranda kalmasına rağmen takımların kazandığı maç sayısı ise 81 (%26) oldu. Böylece bu başarılı takımlar arasında derbi fatihi Fener de yer aldı.