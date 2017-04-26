Avrupa’da örneği çok az!
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında yüzde 32 topla oynama oranına sahip olsa da sahadan zaferle ayrıldı.
Avrupa'nın 5 büyük liginde de bir takımın yüzde 35 topla oynamanın altına düştüğü toplam karşılaşma sayısı 313 olurken, söz konusu bu mücadelelerde bu oranda kalmasına rağmen takımların kazandığı maç sayısı ise 81 (%26) oldu. Böylece bu başarılı takımlar arasında derbi fatihi Fener de yer aldı.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
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4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
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GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
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