 Avrupa’da örneği çok az! – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Avrupa’da örneği çok az!

    Avrupa’da örneği çok az!

    , karşısında yüzde 32 topla oynama oranına sahip olsa da sahadan zaferle ayrıldı.

    Avrupa'nın 5 büyük liginde de bir takımın yüzde 35 topla oynamanın altına düştüğü toplam karşılaşma sayısı 313 olurken, söz konusu bu mücadelelerde bu oranda kalmasına rağmen takımların kazandığı maç sayısı ise 81 (%26) oldu. Böylece bu başarılı takımlar arasında derbi fatihi Fener de yer aldı.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:23
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