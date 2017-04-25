 Yıldırım: Kupada da böyle – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Yıldırım: Kupada da böyle

    Yıldırım: Kupada da böyle
    , derbi zaferi sonrası idari menajer Hasan Çetinkaya'yı telefonla arayarak tüm futbolcuları ve teknik heyeti kutladı. Sarı-lacivertli başkanın Çetinkaya'ya, "Takıma söyle aynı performansı kupa maçında da bekliyorum" dediği iletildi.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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