 ‘UEFA da teyit etti’ – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    da teyit etti’

    ‘UEFA da teyit etti’
    F.Bahçe Kulübü, ile yapılan FFP anlaşmasının 2019-20 sezonu dahil olmak üzere devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, "Finansal Kontrol Kurulu, kulübümüzün 2016-17 sezonu için belirlenen hedeflere uyduğunu teyit etmiştir" denildi.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:06
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