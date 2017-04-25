''Statü atladım''
TT Arena’daki derbide 90+1’de 3 puanı getiren golü kaydeden Brezilyalı yıldızın keyfi yerinde. Josef “Sadece gerçek Fenerli olmadım, kendimi adeta statü atlamış gibi hissediyorum” dedi.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde alınan galibiyetin mutluluğu yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibe TT Arena deplasmanında 3 puanı getiren golü kaydeden Josef de Souza ise keyiften dört köşe. Kariyerinin en anlamlı golünü attığını belirten Brezilyalı yıldız "Sahamızdaki maçta da gole çok yaklaşmıştım ancak olmamıştı. Bu sefer atmayı aşardım. Şahane bir şey bu. Galatasaray'a gol atmak sadece gerçek Fenerbahçeli olmak anlamına gelmiyor. İnsan kendini statü atlamış gibi hissediyor" diye konuştu.
'BU TARİFİ İMKANSIZ BİR DUYGU'
Josef de Souza sözlerini şöyle tamamladı: "Maçtan sonra takım arkadaşlarım bana başka türlü bakıyordu. Çünkü Galatasaray'a gol atmıştım. Bu duyguyu tarih edemem. Kendimi çok ayrılacalıklı hissediyorum. Bu sezon taraftarımızı üzdük ama önemli derbi galibiyetleri aldık. Galatasaray'ı 2, Beşiktaş'ı ve Trabzon'u yendik. Onlarla yine oynayacağız ve yine yenmek için sahada olacağız"
JOSEF ATARSA GALİBİYET KESİN
Fenerbahçe'de Josef de Souza atarsa takım zafere uzanmakta güçlük çekmiyor. Brezilyalı yıldız; sarı-lacivertli formayla 9 resmi karşılaşmada fileleri sarstı. Kanarya, Josef'in gol attığı 9 maçın 8'inden galibiyetle ayrılırken sadece 1'inde beraberlik gördü. Kısaca Josef atarsa Fenerbahçe zafere kanat çırpıyor.
EMRE BOL
'BU TARİFİ İMKANSIZ BİR DUYGU'
Josef de Souza sözlerini şöyle tamamladı: "Maçtan sonra takım arkadaşlarım bana başka türlü bakıyordu. Çünkü Galatasaray'a gol atmıştım. Bu duyguyu tarih edemem. Kendimi çok ayrılacalıklı hissediyorum. Bu sezon taraftarımızı üzdük ama önemli derbi galibiyetleri aldık. Galatasaray'ı 2, Beşiktaş'ı ve Trabzon'u yendik. Onlarla yine oynayacağız ve yine yenmek için sahada olacağız"
JOSEF ATARSA GALİBİYET KESİN
Fenerbahçe'de Josef de Souza atarsa takım zafere uzanmakta güçlük çekmiyor. Brezilyalı yıldız; sarı-lacivertli formayla 9 resmi karşılaşmada fileleri sarstı. Kanarya, Josef'in gol attığı 9 maçın 8'inden galibiyetle ayrılırken sadece 1'inde beraberlik gördü. Kısaca Josef atarsa Fenerbahçe zafere kanat çırpıyor.
EMRE BOL
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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