 Schmidt için köşe kapmaca – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Schmidt için köşe kapmaca

    Schmidt için köşe kapmaca

    'de önümüzdeki sezon takımı kimin çalıştıracağı belirsizliğini koruyor.

    Kısa süre önce Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman'ın bu görevi devralacağı kesin gibiydi ancak geçen hafta Sport 1 kanalı moderatörü Jochen Stutzky, Leverkusen'den ayrılan 'in ile görüştüğünü açıklaması gündemi değiştirdi. Hollanda Milli Takımı'nın da 50 yaşındaki hocayla ilgilendiği biliniyor. Ancak Portakalların Henk ten Cate veya Dick Advocaat'ı da düşündüğü öğrenildi. Kısaca tam bir köşe kapmaca oynanıyor.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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