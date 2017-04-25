Obradovic zorlu maç öncesi konuştu
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, bugün oynanacak olan Panathinaikos maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, çok ilgi çekici ve sert bir maç oynayacaklarını söyledi.
Antic: "Taraftarlarımız hak ediyor"
Fenerbahçe'li basketbolcu Pero Antic de Panathinaikos karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Antic, rakibin çok sert bir ekip olduğunu söyleyerek, "Buraya yara almış bir şekilde geliyorlar. Sahip oldukları her şeyi ortaya koymaya çalışacaklar. Çok iyi bir teknik ekibe sahip, harika bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de genel olarak iyi bir takımız ve bunu ilk iki maçta kanıtladığımızı düşünüyorum. Şimdi taraftar desteği bizim yanımızda olacak. Bu maçta daha da sert oynayacak ve taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan etmeye çalışacağız. Çünkü taraftarlarımız bunu, kendi evimizde yaşamayı fazlasıyla hak ediyorlar" dedi.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 16:04
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 11
Yorum
serdar akay ftbl komitesi mehmet özbek cenk ergün scout şefi emre utkucan olan bir kulüp paraları çöpe atmaya v dandik transfer yapmaya mahkumdur
- Tudor’a bol geldi
Toplam 14
Yorum
TT BU YONETIM HER TEKNIK DIRECTOR ISINE KARISIYOR,BU YUZDEN BU DURUMDAYIZ,ADVOCAT GIBI HOCA LAZIM,HER FIRSATTA YONETIMI FUTBOLCULARI SATAN
- Adana acılı Kartal TATlı (Talisca-Aboubakar-Tosic)
Toplam 20
Yorum
bulut Süpersin Beşiktaş ve Talisca yıda nasıl elimizde tutacağız bilmiyorum ama adam tam bir golcü. Abubakar da çok iyi.
Obradovic zorlu maç öncesi konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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