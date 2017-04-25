 ''Maçı koparacaktı!'' – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    ''Maçı koparacaktı!''

    ''Maçı koparacaktı!''

    Alper, rakibe servis yapan Şener'e espriyle yüklendi. “Şener başlarda maçı koparmak istedi ama kaleyi şaşırdı. Allahtan Volkan abi var”

    İlk yarıda Şener'in pas vermeye çalışırken kaptırdığı top, az daha golle sonuçlanıyordu. Volkan Demirel, önce Yasin'in, sonra Sneijder'in vuruşunda golü önledi. Fenerbahçe takım otobüsünde Şener'in bu hatası Alper Potuk tarafından espriyle gündeme getirildi. "Şener başlarda maçı koparmak istedi ama kaleyi şaşırdı. Allah'tan Volkan abi var" dedi, kahkaha tufanı koptu. Şener, "O ana kadar Volkan abiye top gelmemişti. Onu oyuna sokmak istedim" diye kontra yaptı.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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