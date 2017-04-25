''Maçı koparacaktı!''
Alper, rakibe servis yapan Şener'e espriyle yüklendi. “Şener başlarda maçı koparmak istedi ama kaleyi şaşırdı. Allahtan Volkan abi var”
İlk yarıda Şener'in pas vermeye çalışırken kaptırdığı top, az daha golle sonuçlanıyordu. Volkan Demirel, önce Yasin'in, sonra Sneijder'in vuruşunda golü önledi. Fenerbahçe takım otobüsünde Şener'in bu hatası Alper Potuk tarafından espriyle gündeme getirildi. "Şener başlarda maçı koparmak istedi ama kaleyi şaşırdı. Allah'tan Volkan abi var" dedi, kahkaha tufanı koptu. Şener, "O ana kadar Volkan abiye top gelmemişti. Onu oyuna sokmak istedim" diye kontra yaptı.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
''Maçı koparacaktı!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.