''Maçı koparacaktı!''

İlk yarıda Şener'in pas vermeye çalışırken kaptırdığı top, az daha golle sonuçlanıyordu. Volkan Demirel, önce Yasin'in, sonra Sneijder'in vuruşunda golü önledi. Fenerbahçe takım otobüsünde Şener'in bu hatası Alper Potuk tarafından espriyle gündeme getirildi. "Şener başlarda maçı koparmak istedi ama kaleyi şaşırdı. Allah'tan Volkan abi var" dedi, kahkaha tufanı koptu. Şener, "O ana kadar Volkan abiye top gelmemişti. Onu oyuna sokmak istedim" diye kontra yaptı.