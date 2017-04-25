 Kupayı da alırız ikinci de oluruz – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Kupayı da alırız ikinci de oluruz

    Kupayı da alırız ikinci de oluruz

    Fenerbahçeli futbolcular dönüş yolculuğunda otobüste zaferin tadını doyasıya yaşarken, gelecek için de umutlandılar.

    Takımın ikinci kaptanı , iyi bir takım olduklarını, belirtirken, "Bundan sonra da aynı şekilde devam edersek Türkiye Kupası'nı da alırız, ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi'ne de gideriz" ifadelerini kullandı.

    ?BAŞAKŞEHİR'E ŞÜPHELİ
    Maçın son anlarında Yasin'le girdiği bir ikili mücadelede kolu çıkan ve o halde maçı tamamlayan Mehmet Topal'ın yarın Başakşehir'le oynanacak kupa mücadelesinde oynayıp oynamayacağı belirsiz.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:59
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