Kupayı da alırız ikinci de oluruz
Fenerbahçeli futbolcular dönüş yolculuğunda otobüste zaferin tadını doyasıya yaşarken, gelecek için de umutlandılar.
Takımın ikinci kaptanı Mehmet Topal, iyi bir takım olduklarını, belirtirken, "Bundan sonra da aynı şekilde devam edersek Türkiye Kupası'nı da alırız, ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi'ne de gideriz" ifadelerini kullandı.
?BAŞAKŞEHİR'E ŞÜPHELİ
Maçın son anlarında Yasin'le girdiği bir ikili mücadelede kolu çıkan ve o halde maçı tamamlayan Mehmet Topal'ın yarın Başakşehir'le oynanacak kupa mücadelesinde oynayıp oynamayacağı belirsiz.
?BAŞAKŞEHİR'E ŞÜPHELİ
Maçın son anlarında Yasin'le girdiği bir ikili mücadelede kolu çıkan ve o halde maçı tamamlayan Mehmet Topal'ın yarın Başakşehir'le oynanacak kupa mücadelesinde oynayıp oynamayacağı belirsiz.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Kupayı da alırız ikinci de oluruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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