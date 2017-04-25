 Kupa bileti 65 lira – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Kupa bileti 65 lira

    Kupa bileti 65 lira
    F.Bahçe'de Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir'le yapacağı kupa maçının biletleri dün 65 TL'den satışa sunuldu. Ligdeki Ç.Rize mücadelesinin biletleri ise bugün 65-300 TL arasında fiyatla satılmaya başlanacak. Genel satış perşembe günü.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:03
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