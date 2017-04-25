 Kulüpten ‘Borajet’ açıklaması geldi – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Kulüpten ‘Borajet’ açıklaması geldi

    Kulüpten ‘Borajet’ açıklaması geldi
    Fenerbahçe'nin sponsorlarından olan ve bir süre önce el değiştiren Borajet dünden itibaren seferlerine ara verdi. Borajet'in yolcularını THY ve Anadolujet'in taşıyacağı açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili bildiriminde, anlaşma şartlarının aynen devam ettiği ve herhangi bir aksaklık ve olumsuzluğun olmadığı ifade edildi.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:11
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