Kulüpten ‘Borajet’ açıklaması geldi

Fenerbahçe'nin sponsorlarından olan ve bir süre önce el değiştiren Borajet dünden itibaren seferlerine ara verdi. Borajet'in yolcularını THY ve Anadolujet'in taşıyacağı açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili bildiriminde, anlaşma şartlarının aynen devam ettiği ve herhangi bir aksaklık ve olumsuzluğun olmadığı ifade edildi.