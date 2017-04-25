Korkunç bir disiplin var
Advocaat, büyük maçları kazanmalarının rastlantı olmadığını söyledi. “Feyenoord, ManU, Beşiktaş ve G.Saray... Hepsini de oyuncularım benim dediklerimi yaptıkları için kazandık. Futbolumuz belki insanların hoşuna gitmedi ama korkunç bir disiplin vardı o maçlarda”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, derbi zaferi sonrası Galatasaray'ın kendilerinden daha iyi oynadığını itiraf etmişti. Hollandalı teknik direktör, maç sonrası kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede ise, "Sınırlı kadroya rağmen Fenerbahçe'de istediklerimi kısmen de olsa hayata geçirebildiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı. İşte Advocaat'ın yardımcılarıyla paylaştığı düşünceleri:
'HER MAÇI KAZANIRIZ'
"Biz oyun disiplinine sadık kaldığımız sürece her maçı kazanabiliriz. Feyenoord, Manchester United, Beşiktaş ve Galatasaray maçları... Sahadaki oyun belki insanların hoşuna gitmedi ama korkunç bir disiplin vardı o maçlarda. Hepsini de oyuncularımız dediklerimizi yaptığı için kazandık. Görüyorsunuz, disiplin olunca kazanıyoruz."
Emre BOL
'HER MAÇI KAZANIRIZ'
"Biz oyun disiplinine sadık kaldığımız sürece her maçı kazanabiliriz. Feyenoord, Manchester United, Beşiktaş ve Galatasaray maçları... Sahadaki oyun belki insanların hoşuna gitmedi ama korkunç bir disiplin vardı o maçlarda. Hepsini de oyuncularımız dediklerimizi yaptığı için kazandık. Görüyorsunuz, disiplin olunca kazanıyoruz."
Emre BOL
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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