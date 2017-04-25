 Korkunç bir disiplin var – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Korkunç bir disiplin var

    Korkunç bir disiplin var

    Advocaat, büyük maçları kazanmalarının rastlantı olmadığını söyledi. “Feyenoord, ManU, Beşiktaş ve G.Saray... Hepsini de oyuncularım benim dediklerimi yaptıkları için kazandık. Futbolumuz belki insanların hoşuna gitmedi ama korkunç bir disiplin vardı o maçlarda”

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, derbi zaferi sonrası Galatasaray'ın kendilerinden daha iyi oynadığını itiraf etmişti. Hollandalı teknik direktör, maç sonrası kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede ise, "Sınırlı kadroya rağmen Fenerbahçe'de istediklerimi kısmen de olsa hayata geçirebildiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı. İşte Advocaat'ın yardımcılarıyla paylaştığı düşünceleri:

    'HER MAÇI KAZANIRIZ'
    "Biz oyun disiplinine sadık kaldığımız sürece her maçı kazanabiliriz. Feyenoord, Manchester United, Beşiktaş ve Galatasaray maçları... Sahadaki oyun belki insanların hoşuna gitmedi ama korkunç bir disiplin vardı o maçlarda. Hepsini de oyuncularımız dediklerimizi yaptığı için kazandık. Görüyorsunuz, disiplin olunca kazanıyoruz."

    Emre BOL
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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