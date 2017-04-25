 Kanarya tam gaz – Fotomaç – 25 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kanarya tam gaz

    Kanarya tam gaz
    Sarı-lacivertliler, yarın Medipol Başakşehir'le oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Derbide oynayanlar rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri pas organizasyonlarının ardından çift kale oynayarak antrenmanı bitirdi.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kanarya tam gaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.