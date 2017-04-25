 Kalp kırmaya değer mi... – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Kalp kırmaya değer mi...

    Kalp kırmaya değer mi...
    F.Bahçeli futbolcular, Gaziantepsporlu 'in intiharına çok üzüldüler. Geç saatlerde haberi alan sarı-lacivertli oyuncuların, "Kim bilir ne derdi vardı. Kupaydı, ligdi aslında önemsiz. Şu dünyada kalp kırmaya değmez" dedikleri ifade edildi.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:01
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