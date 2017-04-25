Kalp kırmaya değer mi...
F.Bahçeli futbolcular, Gaziantepsporlu Frantisek Rajtoral'in intiharına çok üzüldüler. Geç saatlerde haberi alan sarı-lacivertli oyuncuların, "Kim bilir ne derdi vardı. Kupaydı, ligdi aslında önemsiz. Şu dünyada kalp kırmaya değmez" dedikleri ifade edildi.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Kalp kırmaya değer mi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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