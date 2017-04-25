''Hayat insanı değiştiriyor''
Maç boyunca sarı-kırmızılı taraftarların protestosuna maruz kalan, zaman zaman da tribünlerden yabancı cisim fırlatılan Volkan Demirel, soğukkanlı kalmaya çalıştı.
Galatasaraylı taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan sarı-lacivertli kaptan, o anlarla ilgili şunları söyledi: "Tecrübesiz olsam, ortamı gerecek çok şey vardı ama ben onlara yanıt vermedim. Gençlik günleri geride kaldı, hayat insanı değiştiriyor. Gerginlikten kaçındım ve sadece işime konsantre oldum. Sonuçta da iyi bir karşılaşma çıkardığımı düşünüyorum."
'MODEL DÜŞÜKTÜ, YOKSA ALIRDIM'
Volkan Demirel'e TT Arena'daki derbinin 50. dakikasında tribünlerden cep telefonu fırlatıldı. Milli file bekçisinin bacağına isabet ederek parçalanan telefon görüntülere de takıldı. Volkan, "Pahalı bir telefondu ama en üst modeli değildi. En üst modeli olsa alırdım" diyerek espri yaptı.
EMRE BOL
'MODEL DÜŞÜKTÜ, YOKSA ALIRDIM'
Volkan Demirel'e TT Arena'daki derbinin 50. dakikasında tribünlerden cep telefonu fırlatıldı. Milli file bekçisinin bacağına isabet ederek parçalanan telefon görüntülere de takıldı. Volkan, "Pahalı bir telefondu ama en üst modeli değildi. En üst modeli olsa alırdım" diyerek espri yaptı.
EMRE BOL
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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