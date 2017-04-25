 ''Hayat insanı değiştiriyor'' – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    ''Hayat insanı değiştiriyor''

    ''Hayat insanı değiştiriyor''

    Maç boyunca sarı-kırmızılı taraftarların protestosuna maruz kalan, zaman zaman da tribünlerden yabancı cisim fırlatılan , soğukkanlı kalmaya çalıştı.

    Galatasaraylı taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan sarı-lacivertli kaptan, o anlarla ilgili şunları söyledi: "Tecrübesiz olsam, ortamı gerecek çok şey vardı ama ben onlara yanıt vermedim. Gençlik günleri geride kaldı, hayat insanı değiştiriyor. Gerginlikten kaçındım ve sadece işime konsantre oldum. Sonuçta da iyi bir karşılaşma çıkardığımı düşünüyorum."

    'MODEL DÜŞÜKTÜ, YOKSA ALIRDIM'
    'e TT Arena'daki derbinin 50. dakikasında tribünlerden cep telefonu fırlatıldı. Milli file bekçisinin bacağına isabet ederek parçalanan telefon görüntülere de takıldı. Volkan, "Pahalı bir telefondu ama en üst modeli değildi. En üst modeli olsa alırdım" diyerek espri yaptı.


    EMRE BOL
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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