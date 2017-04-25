Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takımın, antrenmanda sonra Bağcılar'daki bir otelde kampa girdiği aktarıldı.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 20:40
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Yorum
guney rezalet
- ''Burak ile görüşüyoruz''
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GAKKOS GÖKHAN TORE PEKTEMEK VE GÖKHAN İNLER BU UCUNU BJK DEN ALMALI TS OLCAYDA VAR ESKI ORTAMI KURARLAR ORADA VE ILK 2 YOLUNDA BUYUK ADIM OLUR
- Yeni yıldız Yazıcı
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erol böyle bir cevher tesadüflerle ortaya çıkıyorsa biryerde sorun var demek.mesela abdül kadir ömür.
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