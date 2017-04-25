Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takımın, antrenmanda sonra Bağcılar'daki bir otelde kampa girdiği aktarıldı.



