 ''Dejavu'' – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    ''Dejavu''

    ''Dejavu''
    F.Bahçe'nin efsane ismi Alex, Josef'in golünden sonra 'Dejavu' başlığıyla İnstagram'a fotoğraf koydu. Alex, 2011'de 2-1 kazandıkları maçta kendi gol attığı pozisyonun benzerinde Josef'in de rakip ağları sarstığını hatırlattı.

    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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