''Çünkü ben buradayım!''
Derbide maç 0-0’ken yüzde yüz golü kaçıran Rodrigues “Neden!” diye bağırdı. Yanıtı Volkan Demirel verdi: Çünkü ben buradayım.
Fenerbahçe'nin zaferiyle sonuçlanan derbide Galatasaraylı Garry Rodrigues'le sarı-lacivertlilerin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel arasında çok ilginç bir diyalog yaşandı. 71'de maç 0-0'ken, Rodrigues karşı karşıya pozisyonda golü kaçırdı. Çıldıran Rodrigues, öfkeyle "Neden!" diye bağırırken, yanıtı yaptığı kurtarışla topun ağlara gitmesini engelleyen Volkan verdi. Fenerbahçe kaptanı, iki kez "Çünkü ben buradayım" dedi. İki futbolcu ardından centilmence birbirlerinin yerden kalkmasına yardım etti.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
''Çünkü ben buradayım!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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