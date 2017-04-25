 ''Çünkü ben buradayım!'' – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    ''Çünkü ben buradayım!''

    ''Çünkü ben buradayım!''

    Derbide maç 0-0’ken yüzde yüz golü kaçıran Rodrigues “Neden!” diye bağırdı. Yanıtı verdi: Çünkü ben buradayım.

    Fenerbahçe'nin zaferiyle sonuçlanan derbide Galatasaraylı Garry Rodrigues'le sarı-lacivertlilerin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel arasında çok ilginç bir diyalog yaşandı. 71'de maç 0-0'ken, Rodrigues karşı karşıya pozisyonda golü kaçırdı. Çıldıran Rodrigues, öfkeyle "Neden!" diye bağırırken, yanıtı yaptığı kurtarışla topun ağlara gitmesini engelleyen Volkan verdi. Fenerbahçe kaptanı, iki kez "Çünkü ben buradayım" dedi. İki futbolcu ardından centilmence birbirlerinin yerden kalkmasına yardım etti.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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