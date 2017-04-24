 Taraftarlardan Volkan Demirel’e tepki! – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Taraftarlardan ’e tepki!

    Taraftarlardan Volkan Demirel’e tepki!

    Derbide G.Saray taraftarı 'e tepki gösterdi.

    Maç boyunca küfredilen Volkan'a 50. dakikada kale arkası tribünlerinden yabancı madde yağdı, hatta cep telefonu atıldı. Yabancı maddelerden biri Volkan'ın ayağına isabet ederken, G.Saraylı futbolcular da kale önüne kadar gelerek taraftarları sakin olmaları için uyardı. Volkan, olayları yatıştırmaya çalışan Selçuk'a teşekkür etti.

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    F.Bahçe'nin kaptanı dün galibiyette büyük pay sahibi oldu. 24. dakikada Şener'in hatalı pasında araya giren Yasin Öztekin, ceza sahasına sağ çaprazdan girer girmez vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan Demirel'in uzanarak çıkardığı top, sol kanada açıldı. Uygun durumda meşin yuvarlağı önünde bulan Sneijder'in çaprazdan vuruşunda, Volkan süper bir refleksle yatarak topa sahip oldu.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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