Taraftarlardan Volkan Demirel’e tepki!
Derbide G.Saray taraftarı Volkan Demirel'e tepki gösterdi.
Maç boyunca küfredilen Volkan'a 50. dakikada kale arkası tribünlerinden yabancı madde yağdı, hatta cep telefonu atıldı. Yabancı maddelerden biri Volkan'ın ayağına isabet ederken, G.Saraylı futbolcular da kale önüne kadar gelerek taraftarları sakin olmaları için uyardı. Volkan, olayları yatıştırmaya çalışan Selçuk'a teşekkür etti.
5 SANİYEDE 2 NET KURTARIŞ
F.Bahçe'nin kaptanı Volkan Demirel dün galibiyette büyük pay sahibi oldu. 24. dakikada Şener'in hatalı pasında araya giren Yasin Öztekin, ceza sahasına sağ çaprazdan girer girmez vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan Demirel'in uzanarak çıkardığı top, sol kanada açıldı. Uygun durumda meşin yuvarlağı önünde bulan Sneijder'in çaprazdan vuruşunda, Volkan süper bir refleksle yatarak topa sahip oldu.
5 SANİYEDE 2 NET KURTARIŞ
F.Bahçe'nin kaptanı Volkan Demirel dün galibiyette büyük pay sahibi oldu. 24. dakikada Şener'in hatalı pasında araya giren Yasin Öztekin, ceza sahasına sağ çaprazdan girer girmez vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan Demirel'in uzanarak çıkardığı top, sol kanada açıldı. Uygun durumda meşin yuvarlağı önünde bulan Sneijder'in çaprazdan vuruşunda, Volkan süper bir refleksle yatarak topa sahip oldu.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
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