 Taraftara armağan – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Taraftara armağan

    Taraftara armağan
    F.Bahçeli , galibiyeti değerlendirdi. 26 yaşındaki orta saha "Bu derbiler her zaman bayram havasında olur, galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Sahaya çıktığımız zaman aklımızda tek şey vardı; skoru almak. Bundan sonraki haftalarda da iyi bir performans sergileyerek hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" dedi
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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