Taraftara armağan
F.Bahçeli Alper Potuk, galibiyeti değerlendirdi. 26 yaşındaki orta saha "Bu derbiler her zaman bayram havasında olur, galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Sahaya çıktığımız zaman aklımızda tek şey vardı; skoru almak. Bundan sonraki haftalarda da iyi bir performans sergileyerek hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" dedi
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
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