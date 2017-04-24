Rizespor maçı biletleri satışa çıkıyor
Galatasaray deplasmanında 1-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de Rizespor maçının biletleri yarın satışa çıkıyor. En ucuz bilet 50 TL, en pahalı bilet ise 300 TL olarak satışa sunulacak.
Fenerbahçe-Rizespor maçının bilet fiyatları şu şekilde:
Misafir Tribün: 65 TL
Okul Açık: 50 TL
Migros Tribünü: 50 TL
Borajet Tribünü-Maraton Üst H-I Blok: 100 TL
Fenerium Alt A-B-H-I Blok: 190 TL
Fenerium Alt C-G Blok: 220 TL
Fenerium Alt D-F Blok: 240 TL
Fenerium Alt E Blok: 250 TL
1907 Tribünü A-B-C-D-E-K-L-M-N Blok: 300 TL
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:31
- Dudu Eduardo takipte
Toplam 6
Yorum
adrian dudu alınır bana kalırsa ortalama değeri 5 milyon civarında, oyuncunun da belli ki isteği var başkan üstüne düşerse makul fiyata koparır
- Locadia takibi
Toplam 7
Yorum
kudrock feyenoordlu nicolai jorgenseni tercih ederim
- Yüksek tansiyon
Toplam 7
Yorum
SERVİS EDİLİYOR. TRİBÜNLERDE BİLE VAR GS YA GS İÇİN ÇALIŞAN ,GS YA KATKI VEREN YÖNETİM GELMEDİKÇE GS DAN ŞAMPİYONLUK BEKLEME. GS YIN İÇİNDE HALA AJANLAR VAR.HER ŞEY ANINDA DIŞARI
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