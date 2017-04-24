 Rizespor maçı biletleri satışa çıkıyor – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Rizespor maçı biletleri satışa çıkıyor

    Rizespor maçı biletleri satışa çıkıyor

    Galatasaray deplasmanında 1-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de Rizespor maçının biletleri yarın satışa çıkıyor. En ucuz bilet 50 TL, en pahalı bilet ise 300 TL olarak satışa sunulacak.

    Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray karşısında galibiyete uzanarak 3 maçlık seri yakalayan Fenerbahçe, hafta sonunda oynanacak olan Rizespor maçının biletlerini satışa çıkarıyor. 30 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşmanın ilk biletleri yarın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeleri için satışa çıkacak. Çarşamba günü yapılacak olan satışta Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri biletlerini alabilecek. Rizespor karşılaşması biletlerinin genel satışı ise perşembe günü yapılacak.
    Fenerbahçe-Rizespor maçının bilet fiyatları şu şekilde:

    Misafir Tribün: 65 TL
    Okul Açık: 50 TL
    Migros Tribünü: 50 TL
    Borajet Tribünü-Maraton Üst H-I Blok: 100 TL
    Fenerium Alt A-B-H-I Blok: 190 TL
    Fenerium Alt C-G Blok: 220 TL
    Fenerium Alt D-F Blok: 240 TL
    Fenerium Alt E Blok: 250 TL
    1907 Tribünü A-B-C-D-E-K-L-M-N Blok: 300 TL
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:31
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