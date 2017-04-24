Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulübün U21 takımları karşılaştı.

Florya'daki maçı lider Fenerbahçe Çağrı ve Yusuf'un kendi kalesine attığı gollerle 2-0 kazandı. Sarı- lacivertli takımdan Savaş Polat, mücadele sonrası twitter'dan 23 Nisan kutlamalı, 'Ne çektiniz be' paylaşımı ile G.Saraylıları kızdırdı.