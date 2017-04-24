 'Ne çektiniz be!' – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    'Ne çektiniz be!'

    'Ne çektiniz be!'

    Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulübün U21 takımları karşılaştı.

    Florya'daki maçı lider Fenerbahçe Çağrı ve Yusuf'un kendi kalesine attığı gollerle 2-0 kazandı. Sarı- lacivertli takımdan Savaş Polat, mücadele sonrası twitter'dan 23 Nisan kutlamalı, 'Ne çektiniz be' paylaşımı ile G.Saraylıları kızdırdı.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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