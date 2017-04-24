'Ne çektiniz be!'
Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulübün U21 takımları karşılaştı.
Florya'daki maçı lider Fenerbahçe Çağrı ve Yusuf'un kendi kalesine attığı gollerle 2-0 kazandı. Sarı- lacivertli takımdan Savaş Polat, mücadele sonrası twitter'dan 23 Nisan kutlamalı, 'Ne çektiniz be' paylaşımı ile G.Saraylıları kızdırdı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
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