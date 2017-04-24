Melo üzüldü, Webo güldü
G.Saray'da iz bırakan Brezilyalı eski ön liberosu Felipe Melo, derbi sonrası sosyal medya hesabından takıma göndermede bulundu.
Ülkesinde Palmeiras'ta oynayan Melo, "Yenebiliriz veya yenilebiliriz, ama hırs ve azim olması lazım. Bu formanın hakkını vermek lazım. Yensen de yenilsen de her zaman Galatasaray" notunu paylaştı. F.Bahçeli eski golcü şu anda Osmanlı forması giyen Webo ise, gülücük figürlerinin yanına sarı-lacivert kalplerle birlikte F.Bahçe formasıyla bir fotoğrafını paylaştı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Melo üzüldü, Webo güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.