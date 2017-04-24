 Melo üzüldü, Webo güldü – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Melo üzüldü, Webo güldü

    Melo üzüldü, Webo güldü

    G.Saray'da iz bırakan Brezilyalı eski ön liberosu , derbi sonrası sosyal medya hesabından takıma göndermede bulundu.

    Ülkesinde Palmeiras'ta oynayan Melo, "Yenebiliriz veya yenilebiliriz, ama hırs ve azim olması lazım. Bu formanın hakkını vermek lazım. Yensen de yenilsen de her zaman Galatasaray" notunu paylaştı. F.Bahçeli eski golcü şu anda Osmanlı forması giyen Webo ise, gülücük figürlerinin yanına sarı-lacivert kalplerle birlikte F.Bahçe formasıyla bir fotoğrafını paylaştı.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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