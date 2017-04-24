Melo üzüldü, Webo güldü

G.Saray'da iz bırakan Brezilyalı eski ön liberosu Felipe Melo, derbi sonrası sosyal medya hesabından takıma göndermede bulundu.

Ülkesinde Palmeiras'ta oynayan Melo, "Yenebiliriz veya yenilebiliriz, ama hırs ve azim olması lazım. Bu formanın hakkını vermek lazım. Yensen de yenilsen de her zaman Galatasaray" notunu paylaştı. F.Bahçeli eski golcü şu anda Osmanlı forması giyen Webo ise, gülücük figürlerinin yanına sarı-lacivert kalplerle birlikte F.Bahçe formasıyla bir fotoğrafını paylaştı.