Hollandalılar sahada kapıştı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide zaman zaman gerginlikler de yaşandı.
Özellikle ilk yarıda bir pozisyonda Mehmet Topal, Lukas Podolski'ye faul yaptı. Alman futbolcu, Topal'ı sırtından iterken iki oyuncu tartışmaya başladı. Olay yerine iki takımdan diğer futbolcular da koştu. Hollanda Milli Takımı'ndan da arkadaş olan Robin van Persie ile Wesley Sneijder bir anda saha ortasında ciddi biçimde tartışmaya başladı.
ARAYA GİRİP AYIRDILAR
İki Hollandalı saha içinde kapışırken takım arkadaşları araya girerek Wesley Sneijder ile Robin Van Persie'yi ayırdı. İki tecrübeli futbolcu uzaklaşırken dahi birbirlerine çeşitli el hareketleriyle sataşmadan duramadı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka ciddi bir tartışma yaşanmadı. Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli futbolcular 90 dakikayı fazla gerginlik olmadan tamamlamayı başardı.
ARAYA GİRİP AYIRDILAR
İki Hollandalı saha içinde kapışırken takım arkadaşları araya girerek Wesley Sneijder ile Robin Van Persie'yi ayırdı. İki tecrübeli futbolcu uzaklaşırken dahi birbirlerine çeşitli el hareketleriyle sataşmadan duramadı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka ciddi bir tartışma yaşanmadı. Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli futbolcular 90 dakikayı fazla gerginlik olmadan tamamlamayı başardı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Hollandalılar sahada kapıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.