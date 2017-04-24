 Hollandalılar sahada kapıştı – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Hollandalılar sahada kapıştı

    Hollandalılar sahada kapıştı

    ile arasındaki derbide zaman zaman gerginlikler de yaşandı.

    Özellikle ilk yarıda bir pozisyonda Mehmet Topal, Lukas Podolski'ye faul yaptı. Alman futbolcu, Topal'ı sırtından iterken iki oyuncu tartışmaya başladı. Olay yerine iki takımdan diğer futbolcular da koştu. Hollanda Milli Takımı'ndan da arkadaş olan ile bir anda saha ortasında ciddi biçimde tartışmaya başladı.

    ARAYA GİRİP AYIRDILAR
    İki Hollandalı saha içinde kapışırken takım arkadaşları araya girerek Wesley Sneijder ile Robin Van Persie'yi ayırdı. İki tecrübeli futbolcu uzaklaşırken dahi birbirlerine çeşitli el hareketleriyle sataşmadan duramadı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka ciddi bir tartışma yaşanmadı. Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli futbolcular 90 dakikayı fazla gerginlik olmadan tamamlamayı başardı.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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