G.Saray bizden daha iyiydi
“Maçın büyük bölümünde Galatasaray üstün olan taraftı” diyen Hollandalı teknik adam, “Harika bir maç mı oldu? Hayır! Ama burada golü atan biz olduk ve bu stattan kazanarak ayrıldık” dedi.
F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, TT Arena'da 1-0 kazandıkları dev derbi sonrası ezeli rakiplerinin kendilerinden daha iyi oynadıkları itirafında bulundu. Sarı-kırmızılıların oyunun hakimi olduklarını belirten Advocaat, "Deplasmanda G.Saray ile oynadık, son dakikaya kadar savaşacaklarını biliyorduk. İlk yarıda iki takım da çok çalıştı, mücadele etti, pozisyon yoktu ve G.Saray biraz daha oyuna hakim gözüktü. Harika bir maç mı oldu? Hayır! Ama burada golü atan biz olduk ve bu stattan kazanarak ayrıldık" dedi.
SELÇUK VE WES'E KİLİT
Hollandalı çalıştırıcı Selçuk ve Sneijder'e uyguladıkları baskının sonucunu aldıklarını vurgulayarak, "Selçuk ve Sneijder harika oyuncular, rakipte final paslarını veren oyuncular. O bölgeye dikkat etmemiz lazımdı. Bunu da en iyi şekilde yansıttık" ifadesini kullandı. G.Saray'ın ev sahibi olma avantajını en iyi şekilde kullandığını belirten F.Bahçe Teknik Direktörü, "Maçın büyük bölümünde G.Saray üstün olan taraftı. Bunda ev sahibi taraf olmalarının da önemli olduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı. Advocaat, artık çarşamba günü kupadaki M.Başakşehir maçını düşündüklerini sözlerine eklerken, "Sonra ligde nereye kadar gideceğimize bakacağız" değerlendirmesinde bulundu.
SELÇUK VE WES'E KİLİT
Hollandalı çalıştırıcı Selçuk ve Sneijder'e uyguladıkları baskının sonucunu aldıklarını vurgulayarak, "Selçuk ve Sneijder harika oyuncular, rakipte final paslarını veren oyuncular. O bölgeye dikkat etmemiz lazımdı. Bunu da en iyi şekilde yansıttık" ifadesini kullandı. G.Saray'ın ev sahibi olma avantajını en iyi şekilde kullandığını belirten F.Bahçe Teknik Direktörü, "Maçın büyük bölümünde G.Saray üstün olan taraftı. Bunda ev sahibi taraf olmalarının da önemli olduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı. Advocaat, artık çarşamba günü kupadaki M.Başakşehir maçını düşündüklerini sözlerine eklerken, "Sonra ligde nereye kadar gideceğimize bakacağız" değerlendirmesinde bulundu.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
G.Saray bizden daha iyiydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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