 G.Saray bizden daha iyiydi – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    G.Saray bizden daha iyiydi

    G.Saray bizden daha iyiydi

    “Maçın büyük bölümünde Galatasaray üstün olan taraftı” diyen Hollandalı teknik adam, “Harika bir maç mı oldu? Hayır! Ama burada golü atan biz olduk ve bu stattan kazanarak ayrıldık” dedi.

    F.Bahçe Teknik Direktörü , TT Arena'da 1-0 kazandıkları dev derbi sonrası ezeli rakiplerinin kendilerinden daha iyi oynadıkları itirafında bulundu. Sarı-kırmızılıların oyunun hakimi olduklarını belirten Advocaat, "Deplasmanda G.Saray ile oynadık, son dakikaya kadar savaşacaklarını biliyorduk. İlk yarıda iki takım da çok çalıştı, mücadele etti, pozisyon yoktu ve G.Saray biraz daha oyuna hakim gözüktü. Harika bir maç mı oldu? Hayır! Ama burada golü atan biz olduk ve bu stattan kazanarak ayrıldık" dedi.

    SELÇUK VE WES'E KİLİT
    Hollandalı çalıştırıcı Selçuk ve Sneijder'e uyguladıkları baskının sonucunu aldıklarını vurgulayarak, "Selçuk ve Sneijder harika oyuncular, rakipte final paslarını veren oyuncular. O bölgeye dikkat etmemiz lazımdı. Bunu da en iyi şekilde yansıttık" ifadesini kullandı. G.Saray'ın ev sahibi olma avantajını en iyi şekilde kullandığını belirten F.Bahçe Teknik Direktörü, "Maçın büyük bölümünde G.Saray üstün olan taraftı. Bunda ev sahibi taraf olmalarının da önemli olduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı. Advocaat, artık çarşamba günü kupadaki M.Başakşehir maçını düşündüklerini sözlerine eklerken, "Sonra ligde nereye kadar gideceğimize bakacağız" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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