Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Takımın başına geçeceği iddia edilen Bruno Labbadia haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıklayan Fenerbahçe yönetiminin Schmidt ile ilgili henüz yalanlama yapmaması dikkat çekti.

Paderborn, Red Bull Salzburg ve Bayer Leverkusen'i çalıştıran 50 yaşındaki Schmidt, yüzde 47.8'lik galibiyet oranına sahip. Red Salzburg'u çalıştırdığı dönemde 1 lig, 1 de kupa şampiyonluğu elde etti. Alman teknik adamın tercih ettiği saha dizilişi ise 4-4-2

Schmidt takımlarına oynattığı hücum futbolu ile biliniyor. Sarı-lacivertli takım, defansif futbol sergilediği, rakiplere karşı oyunu domine edemediği konusunda eleştiriliyor.