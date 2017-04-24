Fenerbahçe'nin yeni hocası...
Sport-1 kanalı moderatörü Jochen Stutzky, Bayer Leverkusen'in mart ayında görevine son verdiği Roger Schmidt'in geçtiğimiz hafta İstanbul'a giderek F.Bahçe ile masaya oturduğunu ileri sürdü.
Takımın başına geçeceği iddia edilen Bruno Labbadia haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıklayan Fenerbahçe yönetiminin Schmidt ile ilgili henüz yalanlama yapmaması dikkat çekti.
Paderborn, Red Bull Salzburg ve Bayer Leverkusen'i çalıştıran 50 yaşındaki Schmidt, yüzde 47.8'lik galibiyet oranına sahip. Red Salzburg'u çalıştırdığı dönemde 1 lig, 1 de kupa şampiyonluğu elde etti. Alman teknik adamın tercih ettiği saha dizilişi ise 4-4-2
Schmidt takımlarına oynattığı hücum futbolu ile biliniyor. Sarı-lacivertli takım, defansif futbol sergilediği, rakiplere karşı oyunu domine edemediği konusunda eleştiriliyor.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:23
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 75
Yorum
tufan ayvalık GS021 tarih yazan gs 4 sene üst üst şampiyon olan tarih bilmez gs 19o5 te kurulan gs sahaya çıktığından beri 30 sene şampiyon olmayan gs
- Bayern Münih, Gomez’in peşinde
Toplam 7
Yorum
Bora Bırakın gitsin şu adamaı Bulunmadık Hint Kumaşımı Adam gelmek istemiyorsa yapılacak birşey yok Babamın oğlu değil öyle olsaydı döverdim
- Başakşehir Yönetimi toplantı halinde
Toplam 6
Yorum
Maganda Bişi olmaz ceza da vermezler görün bakın
Fenerbahçe'nin yeni hocası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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