Fenerbahçe'den Borajet açıklaması
Uçuşlarına bir süre ara veren Borajet'le ilgili olarak Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa maçlarında forma sponsoru olan firmayla anlaşmasının devam ettiğini ve herhangi bir aksaklığın söz konusu olmadığını açıkladı.
Borajet'in uçuşlarına ara verdiğini açıklamasının ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Sarı-lacivertli kulüple sezon başında Avrupa maçlarını kapsayan 3 yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzalayan Borajet'in uçuşlarına ara vermesi, Fenerbahçe'yi etkilemeyecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma şartlarının aynen devam ettiği ve herhangi bir aksaklık ve olumsuzluğun olmadığı ifade edildi.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bayern Münih, Gomez’in peşinde
Toplam 6
Yorum
accipiter Gomez Beşiktaş için mükemmel bir golcüydü öylede uğurladık . Bırakalım öyle kalsın .
- Cenk Tosun cezalı
Toplam 6
Yorum
accipiter Cenkin cezalı oluşuna üzülen varmı beyler ?
- Kartal'ın av günü
Toplam 5
Yorum
accipiter Bu futbolcunun Beşiktaşı küçümsemesimi söz konusu , sahada gol attığında arkadaşlarının ilgisine soğuk kalıyor .
Fenerbahçe'den Borajet açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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