 Fenerbahçe'den Borajet açıklaması – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe'den Borajet açıklaması

    Fenerbahçe'den Borajet açıklaması

    Uçuşlarına bir süre ara veren Borajet'le ilgili olarak Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa maçlarında forma sponsoru olan firmayla anlaşmasının devam ettiğini ve herhangi bir aksaklığın söz konusu olmadığını açıkladı.

    Borajet'in uçuşlarına ara verdiğini açıklamasının ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Sarı-lacivertli kulüple sezon başında Avrupa maçlarını kapsayan 3 yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzalayan Borajet'in uçuşlarına ara vermesi, Fenerbahçe'yi etkilemeyecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma şartlarının aynen devam ettiği ve herhangi bir aksaklık ve olumsuzluğun olmadığı ifade edildi.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:27
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