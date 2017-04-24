Fenerbahçe'de kupa hazırlıkları
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde bugün öğle sonrası yaptığı antrenmanla başladı.
Medipol Başakşehir deplasman maçının biletleri satışa çıktı
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk müsabakasında, Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 26 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçın, Fenerbahçe taraftarı için ayrılar biletleri, www.passo.com.tr üzerinden satışa çıktı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak maçta, Fenerbahçe taraftarına uygulanacak bilet fiyatı 65.00 TL olarak belirlendi.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:42
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 74
Yorum
BUFFON Poldi sen şimdi resmen JUVENTUS'u da aşağıladın, Adamlar CampNou'da resmen ezildiler diyorsun ama BARCELONA'dan istediği sonucu aldılar!!!!
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 74
Yorum
tufan ayvalık GS021 100. yılımızda şampiyon olduk tarih yazan gs yi 9 branşta da namağlup yenerek tüm branşlarda şampiyon olduk alsana tarih
- Başakşehir Yönetimi toplantı halinde
Toplam 5
Yorum
nolbir afedilmez bi durum
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