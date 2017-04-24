 F.Bahçe'ye kötü haber! – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    F.Bahçe'ye kötü haber!

    F.Bahçe'ye kötü haber!
    Kanarya, TT Arena'da Cimbom'u Josef de Souza'nın golüyle 1-0 mağlup ederken iki ismi sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Sahaya atılan maddeler sırasında hakem Fırat Aydınus'a şiddetli şekilde itiraz eden sarı kart gördü. Maçın sonlarına doğru da kartla cezalandırıldı. İki futbolcu Çaykur Rize maçında forma giyemeyecek.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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