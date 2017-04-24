F.Bahçe'ye kötü haber!
Kanarya, TT Arena'da Cimbom'u Josef de Souza'nın golüyle 1-0 mağlup ederken iki ismi sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Sahaya atılan maddeler sırasında hakem Fırat Aydınus'a şiddetli şekilde itiraz eden Robin van Persie sarı kart gördü. Maçın sonlarına doğru da Volkan Demirel kartla cezalandırıldı. İki futbolcu Çaykur Rize maçında forma giyemeyecek.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
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