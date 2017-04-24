Emenike’den çıldırtan hareket!
Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin 18 kişilik maç kadrosunda yer almayan Emmanuel Emenike, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları çıldırttı.
Emenike, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ait olan Point Otel'den odasında camın önüne konan bir martının fotoğrafını kullandığı paylaşımında "Point Otel'deyim" diye yazdı. Nijeryalı golcüye, sarı-lacivertli futbolseverlerden sosyal medyada yoğun bir şekilde eleştiri mesajları yağdı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
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