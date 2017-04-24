 Emenike’den çıldırtan hareket! – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Emenike’den çıldırtan hareket!

    Emenike’den çıldırtan hareket!

    Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin 18 kişilik maç kadrosunda yer almayan , Instagram hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları çıldırttı.

    Emenike, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ait olan Point Otel'den odasında camın önüne konan bir martının fotoğrafını kullandığı paylaşımında "Point Otel'deyim" diye yazdı. Nijeryalı golcüye, sarı-lacivertli futbolseverlerden sosyal medyada yoğun bir şekilde eleştiri mesajları yağdı.

    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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