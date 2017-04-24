Emenike’den çıldırtan hareket!

Emenike, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ait olan Point Otel'den odasında camın önüne konan bir martının fotoğrafını kullandığı paylaşımında "Point Otel'deyim" diye yazdı. Nijeryalı golcüye, sarı-lacivertli futbolseverlerden sosyal medyada yoğun bir şekilde eleştiri mesajları yağdı.