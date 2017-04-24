Arena fatihi Josef de Souza
Fenerbahçe, Galatasaray’ı Josef de Souza’nın 90+1’de kaydettiği golle 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi yolunda 8 puan değerinde bir kazanç sağladı.
Günlerdir büyük heyecanla beklenen Türk "El Clasico"su Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gülen taraf sarı-lacivertliler oldu. Yaklaşık 38 bin taraftarın önünde oynanan maçta baskılı oynayan taraf Galatasaray'dı. Cimbom, Selçuk, Yasin, Bruma, Rodrigues, Tolga ve Semih'le yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı.
Fenerbahçe ise 90+1'de Şener'in ortasında Josef de Souza'nın attığı kafa golüyle TT Arena'da zafere uzanmayı bildi. 90+4'te Semih'in vuruşunda top üst direkten döndü. Bu sonuçla Fenerbahçe, lig ikincisi Başakşehir'in iki puan kaybettiği haftada, takipçisi Galatasaray'ı yenerek 8 puanlık bir kazanç sağlamış oldu.
KARİYER REKORUNU GELİŞTİRDİ
Sarı-lacivertli takım dün G.Saray derbisinde etkili bir futbol ortaya koyamazken, uzatma anlarında Josef De Souza'nın kafa golü ile TT Arena'dan zaferle ayrıldı. Çıktığı son üç resmi maçta 3 gol atan ve 1 asist yapan 28 yaşındaki orta saha, kariyerinin 20. golünü Galatasaray ağlarına bıraktı. Brezilyalı futbolcu ön liberoda oynamasına rağmen takımının ligde en fazla şut atan oyuncusu olurken, ligde 4. defa gol sevinci yaşadı. Souza, Kasımpaşa deplasmanında 1 gol atmış, 1 asist yağmış, Gaziantepspor ve Akhisar ağlarına da birer gol bırakmıştı. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa Ligi'nde de rakip fileleri birer kez sarsan ve toplamda 6 gole ulaşan Josef, bu sezon kırdığı gol kariyer rekorunu geliştirmiş oldu.
GOL ATMAK GÜZELDİR
Josef maçtan sonra golünü anlattı. Sambacı, "Derbiye bir sakatlık sorunu yaşayarak çıktım, doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Benim için ya da takımımımız için iyi bir karşılaşma değildi, istediğimiz oyunu oynayamadık ama derbilerde her zaman skoru almak çok önemlidir. Umarım önümüzdeki haftalarda daha iyi bir performans sergileriz ve taraftarımızı daha da mutlu ederiz. Gol atmak her zaman güzeldir ve bu golü Türkiye'nin en büyük derbisinde atıyorsanız ayrıca güzeldir. Çok mutluyum" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe ise 90+1'de Şener'in ortasında Josef de Souza'nın attığı kafa golüyle TT Arena'da zafere uzanmayı bildi. 90+4'te Semih'in vuruşunda top üst direkten döndü. Bu sonuçla Fenerbahçe, lig ikincisi Başakşehir'in iki puan kaybettiği haftada, takipçisi Galatasaray'ı yenerek 8 puanlık bir kazanç sağlamış oldu.
KARİYER REKORUNU GELİŞTİRDİ
Sarı-lacivertli takım dün G.Saray derbisinde etkili bir futbol ortaya koyamazken, uzatma anlarında Josef De Souza'nın kafa golü ile TT Arena'dan zaferle ayrıldı. Çıktığı son üç resmi maçta 3 gol atan ve 1 asist yapan 28 yaşındaki orta saha, kariyerinin 20. golünü Galatasaray ağlarına bıraktı. Brezilyalı futbolcu ön liberoda oynamasına rağmen takımının ligde en fazla şut atan oyuncusu olurken, ligde 4. defa gol sevinci yaşadı. Souza, Kasımpaşa deplasmanında 1 gol atmış, 1 asist yağmış, Gaziantepspor ve Akhisar ağlarına da birer gol bırakmıştı. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa Ligi'nde de rakip fileleri birer kez sarsan ve toplamda 6 gole ulaşan Josef, bu sezon kırdığı gol kariyer rekorunu geliştirmiş oldu.
GOL ATMAK GÜZELDİR
Josef maçtan sonra golünü anlattı. Sambacı, "Derbiye bir sakatlık sorunu yaşayarak çıktım, doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Benim için ya da takımımımız için iyi bir karşılaşma değildi, istediğimiz oyunu oynayamadık ama derbilerde her zaman skoru almak çok önemlidir. Umarım önümüzdeki haftalarda daha iyi bir performans sergileriz ve taraftarımızı daha da mutlu ederiz. Gol atmak her zaman güzeldir ve bu golü Türkiye'nin en büyük derbisinde atıyorsanız ayrıca güzeldir. Çok mutluyum" ifadesini kullandı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
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