 Yine yenmek için çalışacağız – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Yine yenmek için çalışacağız

    Yine yenmek için çalışacağız

    Josef, “Ligi G.Saray’ın önünde bitirmek çok önemli. Evimizde onları yenmiştik, şimdi orada iyi bir sonuç arayacağız” dedi.

    , derbiyi Brezilya basınına değerlendirdi. Sarı-lacivertli ön libero, "Çok iyi hazırlandık. Bir klasik ve ligdeki durumumuz için önemli bir maç. Ne yazık ki şampiyonluk yarışından uzağız ama ligi Galatasaray'ın önünde bitirmek çok önemli. Evimizde onları yenmiştik, şimdi orada iyi bir sonuç arayacağız" ifadelerini kullandı.

    KALMAK İSTİYORUM
    Brezilya ve Türkiye'deki derbiler arasındaki en büyük farkın 'taraftarların tutkusu' olduğunu kaydeden Josef, geleceği hakkında ise, "Kontratım devam ediyor ve umarım sonuna kadar burada kalırım çünkü burayı çok seviyorum. Şampiyonluklar için savaşmak istiyorum. Umarım buradan ayrılmadan lig şampiyonluğu yaşarım" dedi.

    MİLLİ TAKIM ÇOK ZOR
    Josef, Brezilya Milli Takımı için fazla ümitli olmadığını belirterek, "Yalan söylemeyeceğim, milli takıma seçilmemin zor olduğunu biliyorum. Bu konuda gerçekçiyim" dedi. Sambacı, ailece Türkçe öğrendiklerini söyledi.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:55
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