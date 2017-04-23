Yine yenmek için çalışacağız
Josef, “Ligi G.Saray’ın önünde bitirmek çok önemli. Evimizde onları yenmiştik, şimdi orada iyi bir sonuç arayacağız” dedi.
KALMAK İSTİYORUM
Brezilya ve Türkiye'deki derbiler arasındaki en büyük farkın 'taraftarların tutkusu' olduğunu kaydeden Josef, geleceği hakkında ise, "Kontratım devam ediyor ve umarım sonuna kadar burada kalırım çünkü burayı çok seviyorum. Şampiyonluklar için savaşmak istiyorum. Umarım buradan ayrılmadan lig şampiyonluğu yaşarım" dedi.
MİLLİ TAKIM ÇOK ZOR
Josef, Brezilya Milli Takımı için fazla ümitli olmadığını belirterek, "Yalan söylemeyeceğim, milli takıma seçilmemin zor olduğunu biliyorum. Bu konuda gerçekçiyim" dedi. Sambacı, ailece Türkçe öğrendiklerini söyledi.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:55
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
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