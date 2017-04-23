 Yıldırım’ın karnesi – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Yıldırım’ın karnesi

    Yıldırım’ın karnesi
    Türk Telekom Arena'daki derbi, Başkanı Aziz Yıldırım'ın 54. maçı olacak. İlk kez 15 Şubat 1998 tarihinde başkanlığına seçilen Yıldırım döneminde sarı-lacivertli takım, Galatasaray ile 53 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 22'sini Fenerbahçe, 17'sini kazandı, 14 maç ise berabere sonuçlandı.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
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