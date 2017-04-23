Schmidt’le görüşme!

Derbi öncesi Almanya'da sürpriz bir teknik adam ismi ortaya atıldı. Sport-1 kanalı moderatörü Jochen Stutzky, Bayer Leverkusen'in mart ayında görevine son verdiği Roger Schmidt'in geçtiğimiz hafta İstanbul'a giderek F.Bahçe ile masaya oturduğunu ileri sürdü. 50 yaşındaki Schmidt, yüzde 47.8'lik galibiyet oranına sahip.