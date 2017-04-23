 Paslar Van Persie’ye – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Paslar Van Persie’ye

    Paslar Van Persie’ye

    Fenerbahçe'de forvette bu akşam yer alacak. Hollandalı yıldız bu sezon derbileri boş geçmiyor.

    İlk yarıdaki maçta Galatasaray'a 2 gol atan tecrübeli forvet, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da 1-0 yendikleri karşılaşmada da takımını zafere taşımıştı. Büyük maçlarda farklı oynayan Van Persie, formuyla da güven veriyor. Ligde Karabük ve Akhisar ile oynadıkları son iki maçta 1 gol, 1 asist üreten yıldız, hafta boyu idmanlarda da istekliydi. Advocaat, oyunculardan topla buluştuklarında Van Persie'yi aramalarını istedi.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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