 Otobüs vuruldu şampiyonluk kaçtı – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Otobüs vuruldu şampiyonluk kaçtı

    Otobüs vuruldu şampiyonluk kaçtı

    F.Bahçe'yi 2014-15 sezonunda lig ikincisi yapan İsmail Kartal, o dönem 3 puanla kaçırdıkları şampiyonluğu, Rize deplasmanı dönüşü takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıya bağladı.

    Kartal, "Bir ivme yakalamıştık ve şampiyonluğa gidiyorduk. Böyle bir şok yaşadık. En önemli kişi olan şoför vuruldu. Otobüste çığlıklar, savrulanlar... O olaydan sonra inişli çıkışlı maçlarımız oldu. Takımdan ayrılmak isteyenler oldu" diye konuştu.

    KİMLERİN YAPTIĞI BELLİ
    İsmail Kartal, kurşunlama olayının hâlâ aydınlanmadığını hatırlatarak, "Akla kim geliyor? Şu an ülkemize karşı saldırıları kim yapıyor, belli. Ben bunun da bu taraftan olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunlardan ülkemiz temizlenir bir an önce" diye konuştu.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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