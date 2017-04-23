Otobüs vuruldu şampiyonluk kaçtı
F.Bahçe'yi 2014-15 sezonunda lig ikincisi yapan İsmail Kartal, o dönem 3 puanla kaçırdıkları şampiyonluğu, Rize deplasmanı dönüşü takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıya bağladı.
KİMLERİN YAPTIĞI BELLİ
İsmail Kartal, kurşunlama olayının hâlâ aydınlanmadığını hatırlatarak, "Akla kim geliyor? Şu an ülkemize karşı saldırıları kim yapıyor, belli. Ben bunun da bu taraftan olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunlardan ülkemiz temizlenir bir an önce" diye konuştu.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
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