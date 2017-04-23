 Jeremain Lens’e özel görev – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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HEPSİ
    23 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’e özel görev

    Jeremain Lens’e özel görev
    , takımın asist lideri 'i G.Saray maçına özel olarak hazırladı. Hollandalı yıldız, geriden alacağı toplarla hem oyun kuracak, hem de kanattan yapacağı bindirmeler ve ortalarıyla forveti besleyecek. Frikiklerde de Muslera'yı avlamaya çalışacak.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:52
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