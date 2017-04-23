 Hücum emri – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Hücum emri

    Hücum emri

    Başakşehir’in puan kaybetmesiyle derbinin daha değerli hale geldiğini belirten Hollandalı hoca: Galatasaray’ı devirip, Şampiyonlar Ligi kapısını aralayalım.

    'de derbi hazırlıkları tamamlanırken, teknik direktör Dick Advocaat tüm taktiğini 3 puan üzerine kurdu. Başakşehir'in dün Rize deplasmanında berabere kalması üzerine kontrollü oyun planını değiştiren Hollandalı çalıştırıcı, 'hücum emri' verdi. Tecrübeli teknik adamın, oyunculara, "Başakşehir'in yenilmesi derbiyi daha değerli hale getirdi. İkincilik için elimize önemli bir fırsat geçti. Galatasaray'ı yenip, Şampiyonlar Ligi'ni kapısını aralayalım" dediği gelen haberler arasında...

    KJAER VE AATIF 11'DE
    Sarı-lacivertli takımın derbi kadrosu da şekillendi. Advocaat'ın bu akşam Türk Telekom Arena'da kalede Volkan Demirel, geri dörtlüde Şener, Kjaer, Skertel ve Hasan Ali, ön liberoda Josef ile Mehmet Topal, önlerinde Alper Potuk, kanatlarda Jeremain Lens ve Aatıf, forvette ise Robin van Persie onbiri ile sahaya çıkması bekleniyor.

    BÜYÜK MAÇ USTASI
    , bu sezon sarı-lacivertli takımın başında çıktığı hiçbir büyük maçta mağlup olmadı. G.Saray'ı ilk yarıda Kadıköy'de 2-0 mağlup eden Hollandalı, Trabzon'u deplasmanda 3-0 ile geçmişti. Ligde 0-0 berabere kaldığı Beşiktaş'ı da kupada dış sahada 1-0 devirip, eledi.

    NİSANDA FENERBAHÇE
    Ezeli rakipler 108 yıllık rekabette nisanda 40 kez karşılaştı. Fenerbahçe 15, Galatasaray 13 kez galip geldi, 12 maç ise berabere sonuçlandı. Nisandaki maçlarda sarı-lacivertlilerin toplam 53 golüne, sarı-kırmızılılar 40 golle yanıt verdi.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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