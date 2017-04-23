Hücum emri
Başakşehir’in puan kaybetmesiyle derbinin daha değerli hale geldiğini belirten Hollandalı hoca: Galatasaray’ı devirip, Şampiyonlar Ligi kapısını aralayalım.
KJAER VE AATIF 11'DE
Sarı-lacivertli takımın derbi kadrosu da şekillendi. Advocaat'ın bu akşam Türk Telekom Arena'da kalede Volkan Demirel, geri dörtlüde Şener, Kjaer, Skertel ve Hasan Ali, ön liberoda Josef ile Mehmet Topal, önlerinde Alper Potuk, kanatlarda Jeremain Lens ve Aatıf, forvette ise Robin van Persie onbiri ile sahaya çıkması bekleniyor.
BÜYÜK MAÇ USTASI
Dick Advocaat, bu sezon sarı-lacivertli takımın başında çıktığı hiçbir büyük maçta mağlup olmadı. G.Saray'ı ilk yarıda Kadıköy'de 2-0 mağlup eden Hollandalı, Trabzon'u deplasmanda 3-0 ile geçmişti. Ligde 0-0 berabere kaldığı Beşiktaş'ı da kupada dış sahada 1-0 devirip, eledi.
NİSANDA FENERBAHÇE
Ezeli rakipler 108 yıllık rekabette nisanda 40 kez karşılaştı. Fenerbahçe 15, Galatasaray 13 kez galip geldi, 12 maç ise berabere sonuçlandı. Nisandaki maçlarda sarı-lacivertlilerin toplam 53 golüne, sarı-kırmızılılar 40 golle yanıt verdi.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:55
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
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