 Hazırlıklar tamam – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Hazırlıklar tamam

    Hazırlıklar tamam
    F.Bahçe, bugünkü derbinin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Takım daha sonra tesiste kampa girdi.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:55
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