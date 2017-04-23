 Aboubakar harekatı! – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Aboubakar harekatı!

    Aboubakar harekatı!
    Portekiz basını, 'nin Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'la ilgilendiğini iddia etti. Sarı-lacivertli yönetimin, Porto'ya, "Beşiktaş, Aboubakar'ın bonservisini almazsa gelecek sezon için biz talibiz" mesajı gönderdiği belirtildi. Porto'nun geri dönmek istemediğini açıklayan Kamerunlu forvet için teklifleri değerlendireceği vurgulandı. 24 yaşındaki Aboubakar, 'ta 14 gol attı.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:42
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