 8 isim sınırda – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    8 isim sınırda

    8 isim sınırda
    Kanarya'da tam 8 oyuncu sarı kart sınırında. Üçer sarı kartı olan Kjaer, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Volkan Şen, Volkan Demirel, Van Persie, Stoch ve Van der Wiel, bu akşam da sarı kart görmesi halinde haftaya Rizespor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:50
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