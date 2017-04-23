8 isim sınırda

Kanarya'da tam 8 oyuncu sarı kart sınırında. Üçer sarı kartı olan Kjaer, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Volkan Şen, Volkan Demirel, Van Persie, Stoch ve Van der Wiel, bu akşam da sarı kart görmesi halinde haftaya Rizespor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.