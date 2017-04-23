 6 yıl sonra taraftarıyla – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    6 yıl sonra taraftarıyla

    6 yıl sonra taraftarıyla
    F.Bahçe taraftarı, deplasman yasağının kalkmasıyla 6 yıl sonra Türk Telokom Arena'da takımlarına destek verecek. Sarı-lacivertliler, toplu olarak derbiye gidecek. Ülker Stadı Protokol Tribünü önünde bilet kontrolleri ve üst aramaları yapılan taraftarlar, kulüp tarafından organize edilen otobüslerle saat 15.00'te Türk Telekom Arena'ya hareket edecekler.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:48
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