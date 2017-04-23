6 yıl sonra taraftarıyla

F.Bahçe taraftarı, deplasman yasağının kalkmasıyla 6 yıl sonra Türk Telokom Arena'da takımlarına destek verecek. Sarı-lacivertliler, toplu olarak derbiye gidecek. Ülker Stadı Protokol Tribünü önünde bilet kontrolleri ve üst aramaları yapılan taraftarlar, kulüp tarafından organize edilen otobüslerle saat 15.00'te Türk Telekom Arena'ya hareket edecekler.