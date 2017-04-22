Zarar olursa herkes yanar
Derbi öncesi taraftarlar uyarıldı. Otobüslerde meydana gelecek olası hasarlarda herkesin ceza alacağı bildirildi
F.Bahçe, yarın oynanacak G.Saray derbisi öncesinde taraftarlarını uyardı. Resmi siteden yapılan açıklamada maça gidecek taraftarların saat 14.00'te Ülker Stadı protokol tribünü önünde hazır olmaları istenirken, Passolig kartına bilet yüklemeyenlerin otobüse alınmayacağı bildirildi. TT Arena'ya gidiş sırasında otobüslerde oluşabilecek zararlar için de şu açıklamada bulunuldu: "Organize edilen otobüslerde oluşabilecek herhangi bir maddi hasar durumunda, emniyet birimleri hasarın sorumlularını tespit edecek ve 6222 sayılı Kanun uyarınca kendilerine işlem yapılacaktır. Hasarları yapanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem yapılacaktır."
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Zarar olursa herkes yanar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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