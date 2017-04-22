Zarar olursa herkes yanar

Derbi öncesi taraftarlar uyarıldı. Otobüslerde meydana gelecek olası hasarlarda herkesin ceza alacağı bildirildi

F.Bahçe, yarın oynanacak G.Saray derbisi öncesinde taraftarlarını uyardı. Resmi siteden yapılan açıklamada maça gidecek taraftarların saat 14.00'te Ülker Stadı protokol tribünü önünde hazır olmaları istenirken, Passolig kartına bilet yüklemeyenlerin otobüse alınmayacağı bildirildi. TT Arena'ya gidiş sırasında otobüslerde oluşabilecek zararlar için de şu açıklamada bulunuldu: "Organize edilen otobüslerde oluşabilecek herhangi bir maddi hasar durumunda, emniyet birimleri hasarın sorumlularını tespit edecek ve 6222 sayılı Kanun uyarınca kendilerine işlem yapılacaktır. Hasarları yapanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem yapılacaktır."