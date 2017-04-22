Yaylanın tapusu artık F.Bahçe’nin
Fenerbahçe, Düzce Valiliği ile imzalanan protokolle 25 yıllığına kulübe devredilen ve 2011 yılında yapımı tamamlanarak hizmete giren Topuk Yaylası Tesisleri'nin tapusunu bedeli karşılığında satın aldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tesisin Fenerbahçe'ye kazandırılmasına verdikleri değerli desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız sayın Binali Yıldırım'a, Maliye Bakanımız sayın Naci Ağbal'a ve emeği geçen tüm devlet görevlilerine teşekkürlerimizi sunarız" denildi.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Yaylanın tapusu artık F.Bahçe’nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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