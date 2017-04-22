 Yaylanın tapusu artık F.Bahçe’nin – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Yaylanın tapusu artık F.Bahçe’nin

    Yaylanın tapusu artık F.Bahçe’nin

    Fenerbahçe, Düzce Valiliği ile imzalanan protokolle 25 yıllığına kulübe devredilen ve 2011 yılında yapımı tamamlanarak hizmete giren Topuk Yaylası Tesisleri'nin tapusunu bedeli karşılığında satın aldı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tesisin Fenerbahçe'ye kazandırılmasına verdikleri değerli desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız sayın Binali Yıldırım'a, Maliye Bakanımız sayın Naci Ağbal'a ve emeği geçen tüm devlet görevlilerine teşekkürlerimizi sunarız" denildi.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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