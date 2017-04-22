Dünkü idmanda “ikinci bölgede yoğun pres” ve “rakip defans arkasına sarkma” çalışması yaptıran sarı-lacivertli hoca, “Şok baskınlarla G.Saray’ı neye uğradığını şaşırtacağız” dedi

Fenerbahçe'nin derbi planı aşağı yukarı belli oldu. Oyuncularına daha önce yaptığı uyarılarda derbi planı için genel bir çerçeve çizen sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Agresif oynayacağız ancak kontrolü elden bırakmayacağız. Sakin kalıp, Galatasaray'ın aşırı kazanma isteğini lehimize çevirmeliyiz" demişti. Advocaat, dün sadece taktik çalıştırdığı antrenmanda ise "ince" yaptı. "İkinci bölgede yoğun pres" ve "rakip defans arkasına sarkma" çalışmalarına ağırlık veren tecrübeli çalıştırıcı, pazar günün planını "şok baskın" olarak açıkladı.



SNEİJDER'E GÖLGE TAKİBİ

G.Saray maçlarının videosunu izlettiği futbolcularına rakibin zaaflarını anlatan Advocaat, "Bekleri çok önde oynuyor ve geriye gelmekte zorlanıyorlar. Bunu iyi kullanmalıyız. Presle topu kapar kapmaz defansın arkasına sarkıp, onları hücumlarımıza karşı hazırlıksız yakalamalıyız" dedi. Advocaat, rakibe ceza sahalarına yakın bölgelerde serbest atış kullanma ve şut çekme imkanı vermemeleri isterken, yan toplara çok dikkat etmeleri gerektiğini, Sneijder'e ise 'gölge takibi' yapacaklarını aktardı.



Emre BOL