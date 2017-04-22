‘Onları sevmiyorum’

Panathinaikos maçının olay adamı Pero Antic, Yunan basınına yaptığı açıklamada rakipleri hakkında konuştu.

Panathinaikos maçının olay adamı Pero Antic, Yunan basınına yaptığı açıklamada rakipleri hakkında konuştu. "Onlara saygı duyuyorum ama hiç sevmiyorum" diyen Antic, Sigleton'la yaşadığı sürtüşmeyi "Bana bir şeyler söyledi. Ben de ittirdim. Bir daha yapamayacağımı söyleyince tekrar itekledim. İyi çocuk, sadece kavgacı bir ruhu var" diyerek anlattı. Antic, OAKA'da üst üste 2'de 2 yapmayı beklemedini de itiraf etti.