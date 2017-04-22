 ‘Onları sevmiyorum’ – Fotomaç – 22 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Onları sevmiyorum’

    ‘Onları sevmiyorum’

    Panathinaikos maçının olay adamı , Yunan basınına yaptığı açıklamada rakipleri hakkında konuştu.

    Panathinaikos maçının olay adamı Pero Antic, Yunan basınına yaptığı açıklamada rakipleri hakkında konuştu. "Onlara saygı duyuyorum ama hiç sevmiyorum" diyen Antic, Sigleton'la yaşadığı sürtüşmeyi "Bana bir şeyler söyledi. Ben de ittirdim. Bir daha yapamayacağımı söyleyince tekrar itekledim. İyi çocuk, sadece kavgacı bir ruhu var" diyerek anlattı. Antic, OAKA'da üst üste 2'de 2 yapmayı beklemedini de itiraf etti.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Onları sevmiyorum’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.