‘Onları sevmiyorum’
Panathinaikos maçının olay adamı Pero Antic, Yunan basınına yaptığı açıklamada rakipleri hakkında konuştu.
Panathinaikos maçının olay adamı Pero Antic, Yunan basınına yaptığı açıklamada rakipleri hakkında konuştu. "Onlara saygı duyuyorum ama hiç sevmiyorum" diyen Antic, Sigleton'la yaşadığı sürtüşmeyi "Bana bir şeyler söyledi. Ben de ittirdim. Bir daha yapamayacağımı söyleyince tekrar itekledim. İyi çocuk, sadece kavgacı bir ruhu var" diyerek anlattı. Antic, OAKA'da üst üste 2'de 2 yapmayı beklemedini de itiraf etti.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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