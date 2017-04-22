 Ne primi! – Fotomaç – 22 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Ne primi!

    Ne primi!
    Sarı-lacivertli futbolcuların derbi için prim umudu suya düştü. Başkan , bu yöndeki beklentilere, "Ne yaptılar ki prim istiyorlar. Onlar için en iyi prim, Galatasaray'ı yenip taraftarlarla barışmalarıdır" yanıtı verdiği öğrenildi. Yıldırım, bugün yönetici arkadaşlarıyla Samandıra'ya giderek idmanı izleyecek, sonra da futbolcularla bir yemek yiyecek.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ne primi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.