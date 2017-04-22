Ne primi!
Sarı-lacivertli futbolcuların derbi için prim umudu suya düştü. Başkan Aziz Yıldırım, bu yöndeki beklentilere, "Ne yaptılar ki prim istiyorlar. Onlar için en iyi prim, Galatasaray'ı yenip taraftarlarla barışmalarıdır" yanıtı verdiği öğrenildi. Yıldırım, bugün yönetici arkadaşlarıyla Samandıra'ya giderek idmanı izleyecek, sonra da futbolcularla bir yemek yiyecek.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Ne primi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.