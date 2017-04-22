Fenerbahçe'nin en az 1 yıllığına daha kiralamak için yoğun çaba sarf edip belli bir aşamaya geldiği Jeremain Lens'te Napoli tehlikesi başgösterdi. İngiliz Daily Mail gazetesi, Çizme ekibinin Hollandalı yıldızı önümüzdeki sezonun kadro planlamasına dahil ettiğini yazdı. Habere göre Sunderland'la Napoli arasında konuşulan transfer bedeli 12 milyon euro.

