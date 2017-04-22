 Lens’te Napoli tehlikesi – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Lens’te Napoli tehlikesi

    Lens’te Napoli tehlikesi
    Fenerbahçe'nin en az 1 yıllığına daha kiralamak için yoğun çaba sarf edip belli bir aşamaya geldiği Jeremain Lens'te Napoli tehlikesi başgösterdi. İngiliz Daily Mail gazetesi, Çizme ekibinin Hollandalı yıldızı önümüzdeki sezonun kadro planlamasına dahil ettiğini yazdı. Habere göre Sunderland'la Napoli arasında konuşulan transfer bedeli 12 milyon euro.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:21
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