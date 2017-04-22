Lens’te Napoli tehlikesi
Fenerbahçe'nin en az 1 yıllığına daha kiralamak için yoğun çaba sarf edip belli bir aşamaya geldiği Jeremain Lens'te Napoli tehlikesi başgösterdi. İngiliz Daily Mail gazetesi, Çizme ekibinin Hollandalı yıldızı önümüzdeki sezonun kadro planlamasına dahil ettiğini yazdı. Habere göre Sunderland'la Napoli arasında konuşulan transfer bedeli 12 milyon euro.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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