Kjaer müjdesi
Dünkü antrenmanın tamamında yer aldı. Derbide oynaması bekleniyor
Simon Kjaer'den beklenen müjdeli haber nihayet geldi. Arka adalesindeki ağrılar nedeniyle bir süredir idmanlara çıkamayan Danimarkalı futbolcu, dün takımla çalışmaya başladı. Kjaer'in derbide görev alması büyük ihtimal. Doktorların, "İstersen kendini riske etme, Başakşehir maçında (kupa) oyna" dediği Kjaer, "Bu maçta takımı yalnız bırakamam" diyerek derbide kesin olarak forma giymek istediği vurgulandı. Kjaer'in oynaması halinde görev bölgelerinde kaydırma yapmaya gerek kalmayacak. Mehmet Topal yine orta alanda görev yapacak, Alper forvetin arkasında, Aatıf ise sol kanatta oynayacak. Advocaat, Wiel'i ise derbide kenarda tutup Şener'i görevlendirecek. Wiel'in bu duruma çok bozulup küstüğü belirtiliyor.
HULL CİTY ONUN İÇİN GELİYOR
F.Bahçe yönetiminin 10-12 milyon euro civarında bir teklifle gelinmesi halinde satışına sıcak baktığı Simon Kjaer'e Hull City'nin talip olduğu iddia edildi. İngiliz ekibinin kulüp sekreteri David Beeby ile asistanı Bronwen Walker'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli yöneticilerle bir görüşme yapacağı öğrenildi. Hull City'nin, 9-10 milyon euro gibi bir rakamla pazarlık masasına oturacağı belirtiliyor.
HULL CİTY ONUN İÇİN GELİYOR
F.Bahçe yönetiminin 10-12 milyon euro civarında bir teklifle gelinmesi halinde satışına sıcak baktığı Simon Kjaer'e Hull City'nin talip olduğu iddia edildi. İngiliz ekibinin kulüp sekreteri David Beeby ile asistanı Bronwen Walker'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli yöneticilerle bir görüşme yapacağı öğrenildi. Hull City'nin, 9-10 milyon euro gibi bir rakamla pazarlık masasına oturacağı belirtiliyor.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Kjaer müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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