İki proje için sürpriz iddia

Fenerbahçe, geçen yıl iki önemli proje açıklamıştı. Bunlardan biri Gebze'de yapılması planlanan 3 Temmuz tesisleri diğeri ise Silivri'de kurulması planan F.Bahçe Üniversitesi'ydi.

Sarı-lacivertli yönetimin Gebze'deki araziyi 3. köprünün bağlantı otobanının hemen yakınında olması ve arazinin fiyatının anormal şekilde patlaması nedeniyle farklı yönde kullanma kararı aldığı iddia edildi. Arazi için konut projesi düşünülmeye başlandığı ileri sürülürken, yönetimin hem tesis hem de üniversite konusunda sürpriz bir hamle yaparak bu iki projeyi de Samandıra'ya taşıma kararı aldığı kaydedildi.