İki proje için sürpriz iddia
Fenerbahçe, geçen yıl iki önemli proje açıklamıştı. Bunlardan biri Gebze'de yapılması planlanan 3 Temmuz tesisleri diğeri ise Silivri'de kurulması planan F.Bahçe Üniversitesi'ydi.
Sarı-lacivertli yönetimin Gebze'deki araziyi 3. köprünün bağlantı otobanının hemen yakınında olması ve arazinin fiyatının anormal şekilde patlaması nedeniyle farklı yönde kullanma kararı aldığı iddia edildi. Arazi için konut projesi düşünülmeye başlandığı ileri sürülürken, yönetimin hem tesis hem de üniversite konusunda sürpriz bir hamle yaparak bu iki projeyi de Samandıra'ya taşıma kararı aldığı kaydedildi.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
İki proje için sürpriz iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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